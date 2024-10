Georgia, riconteggio parziale dei voti dopo la denuncia dii brogli. Di nuovo tutto in bilico

29 ottobre 2024 a

a

a

Dopo l’ondata di proteste per i brogli che avrebbero portato alla vittoria del partito filorusso al governo, La commissione elettorale centrale della Georgia ha dichiarato che riconterà le schede in circa il 14 percento dei seggi. I partiti di opposizione filo-occidentali hanno rifiutato di riconoscere i risultati del voto di sabato, che, sostengono, sono stati falsificati a favore del partito al governo ‘Sogno Georgiano’. Decine di migliaia di persone ieri sera hanno partecipato a una manifestazione di protesta a Tbilisi.

In Georgia ampia vittoria dei filo-Putin. L'adesione alla Ue diventa un miraggio

«Le commissioni elettorali distrettuali (DEC) condurranno i riconteggi delle schede da cinque seggi elettorali selezionati casualmente in ogni distretto elettorale», ha affermato la commissione in una dichiarazione. Secondo i risultati annunciati dalla commissione, ‘Sogno Georgiano’ ha vinto con il 53,9 percento, rispetto al 37,7 percento di una coalizione di opposizione. La presidente Salome Zurabishvili ha dichiarato i risultati delle elezioni «illegittimi», sostenendo l’interferenza elettorale da parte di una «operazione speciale russa», un’affermazione che è stata respinta dal Cremlino. I partiti di opposizione hanno dichiarato che non entreranno nel nuovo parlamento «illegittimo» e hanno chiesto «nuove» elezioni gestite da un’«amministrazione elettorale internazionale».

Video su questo argomento Musk al comizio di Trump: "Vette mai raggiunte" | VIDEO

Anche gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno condannato le «irregolarità» elettorali e un gruppo di osservatori ha detto di aver scoperto prove di frodi complesse e su larga scala e ha chiesto l’annullamento di almeno il 15 percento dei voti espressi. Sfidando le preoccupazioni dell’Ue sul voto, il primo ministro ungherese Viktor Orban, attuale detentore della presidenza di turno del blocco, è arrivato a Tbilisi ieri per una visita di due giorni ed è stato l’unico leader occidentale a congratularsi con i vertici di ‘Sogno Georgiano’.