Harris-Trump, è testa a testa: cosa emerge sugli Stati "battleground"

A una settimana esatta dall’election day, continua il testa a testa sul filo del rasoio tra Kamala Harris e Donald Trump, sia a livello nazionale che negli Stati chiave che decideranno il duello elettorale. Come Arizona e Nevada, i due Stati del Southwest considerati "battleground", terreno di scontro tra i due candidati, dove in un nuovo sondaggio realizzato da Ssrs per la Cnn, la democratica e il repubblicano sono praticamente alla pari. In Arizona, Harris viene data in tesa con il 48%, appena un punto avanti a Trump che è al 47%. Mentre in Nevada, la situazione è rovesciata, l’ex presidente al 48% e la vice presidente al 47%.

E il poll sottolinea come questa situazione praticamente di parità si registra quando grandi percentuali di elettori hanno già votato e quindi si è ristretto il numero degli indecisi o di quelli che possono cambiare idea. Da notare anche che, mentre la situazione è praticamente invariata in Nevada da agosto, in Arizona si registra un miglioramento per Harris, che ha migliorato le sue posizioni con la base elettorale dem, composta dal voto di donne, ispanici e giovani. In particolare la democratica registra in Arizona un netto vantaggio tra le donne, 16 punti di vantaggio, bilanciato comunque da quello, 14 punti, di Trump tra gli uomini.

Intanto, mentre la clessidra scorre, si apprende che Jennifer Lopez parlerà giovedì al comizio elettorale di Kamala Harris a Las Vegas. Lo ha confermato un responsabile della campagna della vice presidente americana alla Nbc News. Lopez, che è portoricana, ha condiviso domenica una parte del discorso di Harris in difesa dell’isola e uno screenshot del piano della candidata democratica per aiutare Porto Rico.