Uragano Milton, Sottocorona: "Declassato ma venti a 200 Km/h? Non torna"

Sono oltre 2 milioni le persone rimaste senza elettricità in Florida, dove la scorsa notte italiana l’uragano Milton ha raggiunto Siesta Key. In questa zona, come riporta la Cnn, la tempesta ha toccato terra, spazzando la costa con venti violenti, forti piogge e allagamenti. Ci sono anche le prime vittime. Lo riporta la Nbc, spiegando che le morti sono state confermate dallo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, sulla costa atlantica. Con la notizia che sta catalizzando l'attenzione del mondo interno, Paolo Sottocorona ha iniziato il suo intervento a Omnibus: "C'è qualcosa che non torna: è stato declassato, ma si parla ancora di venti a 200 Km/h. Però, per fortuna, piano piano si sta calmando", ha affermato l'esperto.

Diversa, invece, la situazione in Europa e, ancor di più, sull'Italia. "Ondata di maltempo? Mi sembra un po' troppo perché ci sono queste nuvole che si formano e continuano a formarsi: daranno dei fenomeni così come ci si aspettava", ha premesso il meteorologo, ammettendo che c'è una zona, "che riguarda la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Fiuli Venezia Giulia", dove sono previste "precipitazioni anche molto forti". Non manca "una zona piccola, ma più cattiva", ha continuato. Si tratta di quella della Liguria di Levante e dell'alta Toscana. Sul resto del Paese, però, ha voluto precisare che si riscontrerà solamente "qualche pioggia". "L'ondata di maltempo è qualcosa di più esteso", ha spiegato Sottocorona.