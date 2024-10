Meteo, perché gli uragani negli Usa quest'anno sono così potenti: cosa c'entra l'oceano

09 ottobre 2024 a

a

a

Prima Helene con piogge torrenziali e alluvioni con un bilancio di 200 morti e fatto decine di miliardi di dollari di danni in North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee e Virginia. Milton si annuncia come il peggior uragano degli ultimi 100 anni con venti fino a 290 chilometri orari. La spiegazione per la violenza di queste tempeste, scrive il Washington Post, viene dal riscaldamento delle acque del Golfo del Messico. Gli uragani richiedono un lungo elenco di elementi per materializzarsi, ma gli scienziati concordano sul fatto che un ingrediente ha spinto queste tempeste verso nuovi limiti di recente: il calore dell’oceano.

Uragani in arrivo? Sottocorona fa chiarezza: "Tempeste" e nessuna minaccia

Le acque del Golfo del Messico hanno iniziato a superare i massimi storici di temperatura quest’estate, ma nelle ultime settimane si è assistito a una scossa di calore in più, quella che gli scienziati descrivono come un’«ondata di calore marina» che ha fornito ulteriore carburante alle tempeste. «Per tutta l’estate, diverse parti del Golfo del Messico sono state in vari stati di ondata di calore», ha affermato Brian Dzwonkowski, oceanografo presso l’Università dell’Alabama del Sud. «Spesso, nel Golfo del Messico, fa molto caldo fino a profondità molto profonde», ha evidenziato.

Uragano Milton "il peggiore degli ultimi 100 anni". Biden: "Partite subito"

Nelle ultime settimane, un’ondata di calore marino si è aggiunta alle già calde temperature della superficie marina nel Golfo. Martedì, la National Oceanic and Atmospheric Administration ha classificato l’ondata di calore come moderata-forte (categoria 2 su 5), ma qualsiasi quantità di calore estremo è influente. Le cause esatte di un’ondata di calore marino sono ancora un’area di studio attiva, ma può derivare da un aumento del riscaldamento solare o da correnti mutevoli. Anche la loro frequenza e intensità sono aumentate a causa dei cambiamenti climatici provocati dall’uomo, raddoppiando di numero negli ultimi quattro decenni. «Le ondate di calore marine sono come i mostri del futuro», ha sentenziato Soheil Radfar, ricercatore sui pericoli costieri presso l’Università dell’Alabama. «Dovremmo essere preparati contro questo mostro che sovraccaricherà i cicloni tropicali e li renderà più forti», ha poi concluso.