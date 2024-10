Uragano Milton, "evitato il peggior scenario possibile per la Florida"

10 ottobre 2024 a

«Quello che sappiamo per certo è che abbiamo evitato il peggior scenario per il quale ci eravamo preparati». È quanto ha detto, intervistata dalla Cnn, la direttrice della Fema, l’Ente federale per la gestione delle emergenze negli Usa, Deanne Criswell, aggiungendo sull'uragano Milton che «l’essersi preparati al peggio ha reso possibile la risposta all’impatto avuto, il più significativo provocato dai tornado che si sono avuti in tutta la regione». Questo non significa, ha evidenziato, che la Florida non avrà bisogno di risorse, ma forse non avrà bisogno del «livello di risorse» che si era ipotizzato.

Criswell ha inoltre notato una «diminuzione» di notizie false e disinformazione riguardo all’uragano Milton, rispetto a quelle circolate per Helene. Anche grazie, ha sottolineato, «al grande sostegno da parte di governatori, membri del Congresso e leader locali che hanno veramente aiutato a respingere questa disinformazione». Due settimane dopo il passaggio dell’uragano Helene che ha provocato almeno 236 morti nel sud-est degli Stati Uniti, di cui almeno 15 in Florida, Milton, nelle parole di Criswell, si era presentato come «una tempesta mortale e catastrofica».