Uragano Milton, "potenziale distruttivo elevatissimo ma...": cosa sa il meteorologo

L’uragano Milton sta attraversando la Florida: indebolito ma ancora molto pericoloso, sta lasciando più di 2,5 milioni di case senza elettricità e provocando inondazioni, due settimane dopo il devastante passaggio dell’uragano Helene. Milton ha toccato terra sulla costa occidentale della Florida "vicino a Siesta Key nella contea di Sarasota", ha reso noto l’Hurricane Center degli Stati Uniti. In serata sono stati registrati venti fino a 165 km/h e l’uragano, declassato a fine giornata alla categoria 3 (su 5), ha visto la sua forza ulteriormente diminuita fino a categoria 1. Quali sono le previsioni degli esperti? Che cosa potrebbe accadere? "L’uragano Milton ha un potenziale distruttivo elevatissimo, ma non è il più forte degli ultimi 20 anni", ha detto il meteorologo Guido Guidi in un'intervista a Il Messaggero.

"Non è un evento senza precedenti, nel senso che c’è una lunga storia di uragani con questa intensità che sono arrivati sulla terraferma", ha aggiunto il tenente colonnello dell’Aeronautica militare. "La tempesta è arrivata. È ora che tutti si chiudano in casa", ha dichiarato il governatore dello stato della Florida Ron DeSantis durante una conferenza stampa poco prima dell’arrivo dell’uragano. Milton dovrebbe attraversare la Florida da ovest a est, passando in particolare nei pressi della città di Orlando, dove il parco a tema Disney World è stato chiuso, così come gli aeroporti di Tampa e Sarasota. Tornado sono stati osservati anche nel centro e nel sud dello stato. Due settimane dopo il passaggio dell’uragano Helene che ha provocato almeno 236 morti nel sud-est degli Stati Uniti, di cui almeno 15 in Florida, Milton si è presentato come "una tempesta mortale e catastrofica", ha avvertito Deanne Criswell, direttore dell’Agenzia federale per la risposta ai disastri naturali.