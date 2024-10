Camerun, il mistero sulle sorti del presidente Paul Biya: è vivo o è morto?

Gabriele Imperiale 10 ottobre 2024 a

a

a

Paul Biya è morto? Il presidente del Camerun, 91enne e al governo del paese ininterrottamente dal 1982, non si vede in pubblico dallo scorso 8 settembre e alcune sue assenze a importanti eventi diplomatici e politici hanno dato il via a dicerie sul suo stato di salute. Voci insistenti che hanno spinto il suo governo a una serie di smentite e comunicati inediti per l’amministrazione del paese africano, sempre piuttosto avara di comunicazione. Partiamo con i dubbi sullo stato di salute del secondo capo di stato del paese dell’Africa centrale: apparso l’ultima volta lo scorso 8 settembre a Pechino assieme alla moglie Chantal per un incontro sulla cooperazione tra Cina e paesi africani, Biya avrebbe saltato prima l’Assemblea generale dell’Onu a New York e poi un incontro in Francia lo scorso 4 ottobre dei rappresentanti degli stati di lingua francese.

Come ricostruito da IlPost.it, proprio l’assenza a questo evento – visti i buoni rapporti tra Camerun e Francia e vista la sua età avanzata – avrebbe scatenato le dicerie. Il portavoce del governo del Camerun René Emmanuel Sadi ha smentito ufficialmente le notizie della morte del presidente definendole “pura fantasia”. L’assenza, secondo Sadi, è stata motivata adducendo dei presunti viaggi privati del leader in giro per l’Europa da dove rientrerà nei prossimi giorni. Ad intervenire poi è stato il ministro con l’incarico di direttore del gabinetto della presidenza, Samuel Mvndo Ayolo: Biya si troverebbe per impegni ufficiali a Ginevra in Svizzera e le sue condizioni di salute sarebbero “eccellenti”. Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Grégoire Owona, ha infine invitato le autorità del paese a punire chiunque diffonda bugie sulle condizioni di salute del presidente.

Come sottolineato anche dal Financial Times, questa nuova strategia comunicativa sarebbe insolita visto quanto poco sia incline il governo camerunense al dialogo con media e opinione pubblica. Non sarebbe però la prima volta che Biya si isola e si tiene lontano dal paese per periodi lunghi. Da anni ormai si circonda di pochi collaboratori e in passato ha soggiornato a Ginevra per molto tempo, tanto da essere soprannominato “il presidente dell’Hotel InterContinental”, l’albergo in cui è solito alloggiare. Nonostante secondo la rivista Africa Report nell’aeroporto principale del paese siano in corso i preparativi per accoglierlo al suo ritorno, il Camerun rischierebbe il caos qualora fossero vere le indiscrezioni sulla sua morte. “Biya non si interessa degli affari quotidiani da molto tempo – avrebbe dichiarato un ministro di un paese africano alla Reuters – se dovesse morire la situazione finirebbe fuori controllo”. Nessuno sarebbe “preparato a ciò che accadrebbe dopo, non sappiamo come sarebbe il Camerun senza Paul Biya”.