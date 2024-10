Usa, torna l'incubo uragano in Florida: dopo Helene arriva Milton. Le previsioni

07 ottobre 2024 a

Un nuovo uragano che si dirige verso la Florida minaccia di rafforzarsi oggi, nel mezzo di una controversia sugli aiuti federali per le vittime di disastri in seguito al devastante passaggio dell’uragano Helene nel sud-est degli Stati Uniti una settimana fa. Milton, che si trova nel Golfo del Messico, è attualmente considerato un uragano di categoria 1 (su 5). Si prevede che diventi un «uragano maggiore» (categoria 3 e superiore) lunedì, prima di atterrare sulla costa occidentale della Florida a metà settimana, ha avvertito l’agenzia statunitense di monitoraggio degli uragani (NHC). Le previsioni dell’NHC stanno causando preoccupazione in Florida e nel resto del sud-est americano, gran parte del quale e stato devastato dal passaggio di Helene. «Al momento, stiamo ancora ripulendo i danni causati da Helene», ha dichiarato alla CNN il sindaco della citta costiera di Tampa, Jane Castor, aggiungendo che immaginare la pioggia di un’altra tempesta era «già abbastanza difficile, per non parlare dei danni causati dalla tempesta e dal vento».

Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione obbligatoria per parti della Contea di Pasco e di Anna Maria Island, vicino a Tampa, a partire da lunedì, mentre una manciata di altre comunità ha chiesto ai residenti di alcuni tipi di edifici, come le strutture di assistenza a lungo termine, di evacuare. Di fronte alla minaccia rappresentata da Milton, il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis ha esteso lo stato di emergenza dichiarato il giorno precedente a diverse località domenica: 51 contee su 67 sono ora interessate. I soccorsi sono ancora in corso per aiutare le numerose vittime dell’uragano Helene, l’uragano più letale che ha colpito gli Stati Uniti dopo Katrina nel 2005. Helene, che e diventato un uragano di categoria 4, ha ucciso almeno 226 persone in una mezza dozzina di Stati del sud-est del Paese, tra cui almeno 14 in Florida, e ha causato inondazioni distruttive.Riscaldando le acque dei mari e degli oceani, il cambiamento climatico rende più probabile una rapida intensificazione delle tempeste e aumenta il rischio di uragani più potenti, secondo gli scienziati.

L’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica degli Stati Uniti (NOAA) ha avvertito alla fine di maggio che la stagione degli uragani di quest’anno, che va dall’inizio di giugno alla fine di novembre, si preannuncia straordinaria, con la possibilità di quattro-sette uragani di categoria 3 o più. «Siamo pienamente preparati» per affrontare l’uragano Milton, ha dichiarato domenica Deanne Criswell, Direttore dell’Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (FEMA), che ha voluto rassicurare i critici. «Abbiamo iniziato a prepararci per questo diversi giorni fa. Distribuiremo le risorse per soddisfare le esigenze» della popolazione, ha dichiarato durante un’intervista alla ABC, aggiungendo che le squadre erano già sul posto. Domenica, il Presidente Joe Biden ha invitato «tutti i residenti della Florida ad ascoltare i funzionari locali e a prepararsi di conseguenza». Ribadendo il suo impegno a sostenere le regioni del sud-est colpite dal disastro «per tutto il tempo necessario», ha anche annunciato in un comunicato stampa il dispiegamento di 500 soldati supplementari nella Carolina del Nord, lo Stato più colpito dall’uragano Helene (almeno 118 morti). In totale, sono stati mobilitati 1.500 soldati, oltre alle migliaia di soccorritori e ai membri della Guardia Nazionale, una forza di riserva.