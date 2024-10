Meteo, in arrivo tanta pioggia. Giuliacci: dove e quando "la giornata peggiore"

06 ottobre 2024 a

a

a

Ancora tanta pioggia. La nuova settimana non porterà grandi sorprese con sè e sarà bene tenere l'ombrello a portata di mano. Lo anticipa il colonnello Mario Giuliacci. Domani, lunedì 7 ottobre, "le nuvole andranno gradualmente coprendo quasi tutto il Paese e già nelle prime ore del giorno le prime piogge cominceranno a bagnare il Nordovest, per poi estendersi con decisione a tutto il Nord e Toscana tra pomeriggio e sera", afferma. Ma la "giornata peggiore", continua, "sarà quella di martedì, quando piogge diffuse bagneranno tutto il Centro-Nord e Sardegna per poi coinvolgere, in serata, anche il Sud". Per compensare le temperature, seppur autunnali, "saliranno in gran parte d'Italia, grazie all'afflusso di più miti correnti meridionali".

Giuliacci spiazza tutti: "Oltre la norma", dove e quando torna il caldo