Israele sventa l'attacco di Hamas per celebrare il 7 ottobre 2023

07 ottobre 2024

Hamas aveva pianificato di lanciare un’ampia raffica di razzi contro Israele questa mattina in occasione dell’anniversario del 7 ottobre, ma i suoi piani sono stati sventati. A svelarlo è l’Idf, che in un comunicato precisa di aver «sventato una minaccia immediata, dopo aver individuato i preparativi da parte dell’organizzazione terroristica Hamas di aprire il fuoco su Israele». I caccia israeliani hanno colpito diversi lanciarazzi e tunnel in tutta Gaza poco prima delle 6,30 del mattino, ora in cui Hamas aveva pianificato di lanciare i razzi. Il gruppo islamista è riuscito a lanciare solo quattro razzi nella zona di Sufa, tre dei quali sono stati intercettati mentre il quarto è caduto in una zona aperta.

L’ala armata di Hamas ha invece affermato di aver lanciato razzi verso il sud di Israele questa mattina, durante le celebrazioni del primo anniversario dell’attacco del gruppo palestinese. Le Brigate Ezzedine al-Qassam hanno dichiarato che i loro combattenti hanno sparato i razzi durante «raduni nemici» verso il valico di Rafah, il valico di Kerem Shalom e il kibbutz Holit vicino al confine con Gaza.