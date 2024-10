Israele, il capo della Marina iraniana avverte: pronti a qualsiasi circostanza

06 ottobre 2024 a

a

a

Oltre 1.200 israeliani uccisi e 251 presi in ostaggio, quasi 42mila palestinesi morti nella Striscia di Gaza e più di duemila libanesi che hanno perso la vita. Ma anche 200 lavoratori dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e più di un centinaio di giornalisti. Questo il bilancio delle vittime da quando, il 7 ottobre di un anno fa, Hamas ha lanciato un assalto al sud dello Stato ebraico che per gli israeliani è "il peggior massacro dall’Olocausto". A distanza di 12 mesi dall'inizio del conflitto, sale l'attesa per la risposta di Israele all'attacco dell'Iran che potrebbe essere ormai imminente. Il comandante della Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha avvertito il primo ministro israeliano di non giocare col fuoco, affermando che l’Iran ha elaborato una serie di scenari per affrontare i nemici.

Trump infiamma il Medio Oriente: come dovrebbe rispondere Israele

In un’intervista con Al-Alam News Network, il contrammiraglio Ali Reza Tangsiri ha affermato che l’Iran è pienamente pronto ad affrontare qualsiasi circostanza, poiché il regime sionista ha intensificato la retorica dell’azione militare contro la Repubblica islamica, riferisce l’agenzia di stampa Tasnim. Sottolineando l’enfasi che il leader della rivoluzione islamica Ayatollah Seyed Ali Khamenei pone sulla preparazione e vigilanza assoluta dell’Iran di fronte a condizioni normali o di emergenza nella regione, il comandante ha detto: «Uno di quei casi è (il primo ministro israeliano Benjamin) Netanyahu che gioca con il fuoco e ne accende le fiamme. Abbiamo progettato vari addestramenti anche per questo problema». Il capo della Marina dell’IRGC ha osservato che l’Iran ha piani per ogni situazione, uno dei quali include un piano di emergenza per affrontare gli incidenti in futuro: «Abbiamo elaborato una serie di scenari per uno scontro con il nemico».

Israele, conto all'a rovescia per l'attacco all'Iran. Parsi: "Sarà di grandi dimensioni"

In una dichiarazione rilasciata qualche giorno fa, il ministero della Difesa iraniano ha affermato che l’attacco missilistico di rappresaglia che ha colpito obiettivi militari israeliani nei territori occupati il 1 ottobre rappresentava solo una piccola parte delle capacità di difesa dell’Iran. Il 1 ottobre, l’Iran ha risposto all’assassinio da parte di Israele del capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, del segretario generale di Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, e del generale delle Guardie della Rivoluzione islamica Abbas Nilforoushan, lanciando fino a 200 missili balistici verso le basi militari e di intelligence del regime sionista sparse nei territori palestinesi occupati. Mentre il regime sionista ha minacciato di reagire, i funzionari iraniani hanno avvertito che la risposta di Teheran a qualsiasi azione israeliana sarà dura, proporzionata e ben calcolata.