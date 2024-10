Israele-Iran, Biden prova a stoppare Netanyahu: "No a raid sui siti nucleari"

02 ottobre 2024 a

Il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, ha affermato che Israele risponderà all’attacco missilistico iraniano, sottolineando che l’esercito ha la capacità di «raggiungere e colpire qualsiasi punto del Medio Oriente». «Risponderemo, sappiamo come individuare obiettivi importanti, sappiamo come colpire con precisione e potenza», ha detto in una dichiarazione video, durante una visita alla base aerea di Tel Nof. «Ieri l’ Iran ha lanciato circa 200 missili contro lo Stato di Israele», ha aggiunto Halevi, «l’Iran ha attaccato aree civili e ha messo in pericolo la vita di molti civili. Grazie al comportamento civile appropriato e alla difesa di alta qualità, il danno è relativamente piccolo», riporta il Times of Israel.

La reazione di Israele farà "danni finanziari significativi": cosa trapela

Tra le ipotesi sulla reazione israeliana, nelle ultime ore si è parlato molto di possibili attacchi alle infrastrutture nucleari di Tehran. Un paletto che per gli Stati Unini non può essere superato. Joe Biden ha espresso contrarietà a eventuali raid israeliani contro siti nucleari iraniani rispondendo a una domanda dei giornalisti che gli chiedevano se li sosterrebbe. Il presidente americano ha risposto secco: «No». Poi, prima di imbarcarsi sull’Air force one per la Carolina del Nord travolta dall’uragano Helene, ha affermato che ci sono discussioni in corso con gli israeliani sulla risposta all’attacco iraniano, che «deve essere proporzionata».