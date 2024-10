Iran, la reazione di Israele farà "danni finanziari significativi": cosa trapela

02 ottobre 2024 a

Ad azione segue reazione, e si moltiplicano i timori di una spirale preoccupante del conflitto in Medio Oriente. L'Iran ha risposto con un massiccio lancio di missili ai raid di Israele in Libano per colpire Hezbollah, decapitata dopo l'uccisione del leader Nasrallah. Gli analisti ora si interrogano sulle mosse dello stato ebraico. Una fonte israeliana ha rivelato al Times of Israel che la risposta all’attacco missilistico dell’Iran "deve essere significativa e deve arrivare presto". Non solo. Mirerà a causare "danni finanziari significativi", è quanto trapela da Tel Aviv.

Intanto le Forze di difesa israeliane (Idf) riconoscono che alcune delle loro basi aeree sono state colpite durante l’attacco iraniano lanciato ieri sera. Gli impatti hanno danneggiato gli edifici adibiti a uffici e altre aree di manutenzione nelle basi che non incidono però sul funzionamento dell’aeronautica militare israeliana. L’Idf precisa che nessun aereo è stato danneggiato nell’attacco e che tutti gli impatti dei missili nelle basi aeree sono stati considerati dall’esercito "inefficaci".

In attesa di una contro-rappresaglia israeliana, le forze armate iraniane hanno "preparato un piano per effettuare attacchi in successione e più intensi" di quelli precedenti, in caso di una risposta israeliana al lancio dei missili di ieri. Lo sostiene il quotidiano Al-Arabi Al-Jadeed, vicino alle autorità qatarine, citando fonti iraniane informate, secondo cui Teheran sta adottando "procedure e misure rigorose in siti sensibili", in attesa di qualsiasi attacco, contro il quale la risposta, questa volta, "sarà ampia e non ritardata". Pur escludendo che la situazione potesse degenerare in una guerra, "le fonti - sostiene il quotidiano - hanno rivelato che sono stati inviati messaggi di avvertimenti a parti internazionali, tra cui gli Usa, e regionali, compresi paesi del Golfo, che qualsiasi intervento a favore dell’entità sionista infiammerà la regione".