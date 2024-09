Israele, Netanyahu contro lo sciopero: "Vergognoso appoggio ad Hamas"

02 settembre 2024 a

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito lo sciopero generale indetto in Israele una vergognosa dimostrazione di sostegno ad Hamas e al suo leader, Yahya Sinwar. Lo sciopero è «una vergogna. Significa dire a Sinwar: ne hai uccisi sei. Eccoci qui a sostenerti», ha affermato Netanyahu riferendosi ai 6 ostaggi assassinati da Hamas nei giorni scorsi, secondo quanto riporta il sito di notizie Ynet.

Stando alle dichiarazioni trapelate dalla riunione settimanale del gabinetto, Netanyahu ha ribadito ai ministri presenti che i soldati rimarranno lungo la Philadelphi Route perché «è essenziale per la sicurezza israeliana». Proprio l’insistenza del primo ministro nel non volersi ritirare dal corridoio al confine tra Gaza e Egitto, al fine di impedire il contrabbando di armi da parte di Hamas, è indicata come il maggiore ostacolo all’accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.