Medioriente, Joe Biden lancia l'ultimatum: "Prendere o lasciare"

L’amministrazione Biden ha discusso con Egitto e Qatar una proposta finale "prendere o lasciare" per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che intende presentare alle parti nelle prossime settimane. È quanto riporta il Washington Post, spiegando che se le due parti non dovessero accettare la nuova offerta, questo potrebbe segnare la fine dei negoziati a guida Usa.

“Uccisi poche ore fa”. Trovati 6 ostaggi morti, la tragica scoperta di Israele

«Non si può continuare a negoziare in questo modo. Questo processo deve essere interrotto a un certo punto», ha sostenuto un alto esponente di Washington, precisando che insieme a Doha e al Cairo i mediatori stavano già lavorando a questa proposta prima che il recupero dei corpi di sei giovani ostaggi aumentasse la pressione sul governo israeliano. «Questo fa deragliare l’accordo? No. Se non altro, dovrebbe aggiungere ulteriore urgenza in questa fase conclusiva, in cui eravamo già», ha affermato.