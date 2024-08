Israele, il piano per la Cisgiordania: “Come a Gaza”. L'idea dal governo

28 agosto 2024 a

«Sgomberare temporaneamente» aree della Cisgiordania. È l’idea avanzata stamani dal ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, mentre le forze di difesa israeliane (Idf) sono impegnate in un’operazione «antiterrorismo» nel nord del territorio palestinese. «Dobbiamo affrontare la minaccia del terrorismo allo stesso modo in cui affrontiamo l’infrastruttura del terrorismo a Gaza, anche con lo sgombero temporaneo degli abitanti palestinesi e qualsiasi misura sia necessaria - scrive Katz su X con un riferimento all’operazione nelle zone di Jenin e Tulkarem -. È una guerra in tutti i sensi e dobbiamo vincerla».

Nel post il ministro del governo guidato da Benjamin Netanyahu afferma che l’obiettivo dell’operazione è «contrastare le infrastrutture terroristiche islamico-iraniane». L’Iran, accusa «sta lavorando per stabilire un fronte terroristico orientale contro Israele in Cisgiordania, secondo il modello di Gaza e Libano, finanziando e armando i terroristi e contrabbandando armi sofisticate dalla Giordania».