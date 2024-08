Medioriente, l'annuncio della Casa Bianca: "Progressi per la tregua a Gaza"

26 agosto 2024 a

La Casa Bianca ha assicurato che i colloqui al Cairo su un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza hanno fatto progressi e si prevede che continueranno a un livello operativo per diversi giorni nonostante l’ultima fiammata di ostilità tra Israele e Hezbollah. «Continuano a esserci progressi e il nostro team sul campo continua a descrivere i colloqui come costruttivi», ha detto ai giornalisti il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Gli Stati Uniti stanno ancora lavorando per raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza al Cairo, afferma il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, secondo quanto riporta il Jerusalem Post. Sullivan ha aggiunto che gli Stati Uniti sono preoccupati che il conflitto in Medio Oriente possa trasformarsi in una guerra più ampia assicurando, in una conferenza stampa ad Halifax, che l’amministrazione Biden è in costante comunicazione con Israele in merito all’attuale situazione con Hezbollah.