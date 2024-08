Medioriente, tregua a Gaza per evitare l'escalation ma Hamas si defila

14 agosto 2024 a

In visita a Beirut, l’inviato speciale degli Stati Uniti Amos Hochstein ha avvertito che «il tempo stringe per un cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il rilascio degli ostaggi». L’accordo, a suo dire, potrebbe anche contribuire a porre fine ai 10 mesi di scontri transfrontalieri tra Israele e il gruppo terroristico Hezbollah. Incontrando i giornalisti, il rappresentante di Washington ha spiegato che lui e il presidente del parlamento Nabih Berri, alleato di Hezbollah, hanno discusso «dell’accordo quadro sul tavolo per un cessate il fuoco a Gaza, concordando sul fatto che non ci sia più tempo da perdere e che non ci siano più scuse valide da nessuna delle parti per ulteriori ritardi».

Secondo Hochstein, «L’accordo aiuterebbe anche a consentire una risoluzione diplomatica qui in Libano e ciò impedirebbe lo scoppio di una guerra più ampia». Dunque, ha chiosato, «Dobbiamo sfruttare questa finestra per l’azione diplomatica e le soluzioni diplomatiche. Quel momento è adesso». Quando gli è stato chiesto se Israele e Hezbollah possano evitare una guerra, Hochstein ha risposto: «Spero di sì, credo di sì». La missione di Hochstein avviene un giorno prima della ripresa dei negoziati per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele, con i massimi diplomatici impegnati a scongiurare una guerra totale dopo che l’Iran e Hezbollah hanno giurato vendetta per i recenti omicidi di alto profilo.

Intanto un portavoce di Hamas ha dichiarato che l’organizzazione palestinese non prenderà parte al nuovo round di colloqui per il cessate il fuoco a Gaza previsto per il 15 agosto in Qatar, offuscando le speranze di una tregua negoziata che, tanto secondo il rappresentante americano Amos Hochstein che secondo alcune fonti iraniane, potrebbe impedire un attacco di Teheran allo Stato ebraico. «Hamas è impegnata a rispettare la proposta presentata il 2 luglio, che si basa sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sul discorso di Biden, e il movimento è pronto a iniziare immediatamente la discussione su un meccanismo per implementarla», ha detto un alto funzionario di Hamas, Sami Abu Zuhri. «Andare verso nuovi negoziati consente all’occupazione di imporre nuove condizioni e di utilizzare il labirinto dei negoziati per compiere altri massacri», ha aggiunto.