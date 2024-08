Migranti, i dati di Frontex: "Calano gli sbarchi nel Mediterraneo"

13 agosto 2024 a

Sono in calo gli arrivi di migranti irregolari in Europa: secondo gli ultimi dati forniti da Frontex, l’agenzia Ue delle frontiere esterne, in generale il numero di chi ha attraversato illegalmente i confini è sceso del 36% nei primi 7 mesi dell’anno. I maggiori cali si sono registrati sulle rotte dei Balcani occidentali (-75%) e del Mediterraneo centrale (-64%).

Frontex ha anche registrato, a parziale contrasto dei cali di arrivi sulle frontiere dei Balcani e del Mediterraneo centrale, un aumento di chi arriva sulla frontiera terrestre orientale (+195%) e dalla rotta dell’Africa occidentale (+154%). Le prime tre nazionalità dei migranti giunti in Europa quest’anno sono Siria, Mali e Afghanistan. Nonostante la diminuzione, la rotta del Mediterraneo centrale rimane quella più attiva verso l’Unione Europea con 32.200 migranti giunti principalmente sulle coste italiane. Il calo, secondo Frontex, si spiega principalmente con le misure preventive adottate dalle autorità tunisine e libiche per contrastare le attività dei trafficanti. Gli arrivi da questi due paesi rappresentano il 95% di tutti i migranti segnalati sulla rotta del Mediterraneo centrale. Anche il numero dei rilevamenti sulla rotta dei Balcani occidentali ha continuato a diminuire significativamente nel periodo gennaio-luglio, scendendo fino al 75% arrivando a poco più di 12.400. Nel frattempo, la rotta dell’Africa occidentale ha continuato a registrare un numero senza precedenti di rilevamenti, con il totale dei migranti irregolari arrivati alle Isole Canarie nei primi sette mesi in aumento del 154% su base annua, arrivando a oltre 21.600. Il Mediterraneo orientale è stata la seconda rotta migratoria più attiva quest’anno, con un numero di arrivi in aumento del 57% arrivando a quasi 29.700. Quest’anno le frontiere terrestri orientali hanno continuato a registrare un numero significativo di arrivi, con un aumento del 195% arrivando a circa 9.500. Sulla rotta della Manica, il numero di rilevamenti nei primi sette mesi del 2024 è aumentato del 22% raggiungendo 33.183.