Israele, imminente l'attacco dell'Iran? Il segnale dall'Egitto fa sorgere dubbi

L’Egitto ha dato istruzioni a tutte le sue compagnie di evitare lo spazio aereo iraniano alle prime ore di domani nel quadro delle tensioni tra Israele e Iran. Il Notam (Notice to AirMen, l’avviso di sicurezza fornito ai piloti oggi) fa riferimento al periodo di tempo compreso tra le 01:00 e le 04:00 Gmt, le 3 e le 6 ora italiana. Non fornisce ulteriori dettagli. «Tutti i vettori egiziani devono evitare il sorvolo della FIR di Teheran (Flight information Region). Nessun piano di volo sarà accettato per il sorvolo di tale territorio», l’avviso. Domenica - ricorda il quotidiano Asharq al-Awsat - le autorità giordane avevano chiesto a tutte le compagnie aeree che atterrano negli aeroporti del paese di portare con sé carburante extra per 45 minuti di volo. Molte compagnie aeree stanno rivedendo i loro orari per evitare lo spazio aereo iraniano e libanese e hanno anche interrotto i voli verso Israele e il Libano.

Secondo la Tv statale egiziana Al Qahera News, che cita una fonte ufficiale egiziana, l’Iran avrebbe consigliato alle compagnie civili di evitare di volare attraverso il suo spazio aereo questa notte a causa delle esercitazioni militari. L’attacco a Israele sembra sempre più vicino.