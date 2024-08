Kamala Harris nel mirino, lo scandalo del marito con la tata: esce di tutto

04 agosto 2024 a

Dopo il caso Stormy Daniels, che ha avuto pesanti strascichi giudiziari per Donald Trump, è la volta degli scheletri nell'armadio familiare di Kamala Harris. Insomma, tradimenti e relazioni entrano nella campagna elettorale delle presidenziali. Seppur di sponda. Infatti il protagonista della vicenda che sta rimbalzando su siti e tabloid americani è l'attuale marito di Harris, Doug Emhoff. Nel precedente matrimonio avrebbe tradito la prima moglie, la produttrice Kerstin Mackin, con una tata, Najen Naylor, che lavorava nella scuola privata frequentata dai figli dello stesso Emhoff.

A far discutere è la notizia, non confermata ma neanche smentita, della gravidanza frutto di questa relazione clandestina. Ehmoff, dal canto suo, ammette solo la prima parte della storia: dice di essersi assunto le sue “responsabilità” ma i media hanno iniziato a martellare la democratica. Il “second gentlemen” si è lasciato con la moglie anni fa. Il divorzio era stato inevitabile dopo che Mackin, produttrice cinematografica, aveva scoperto la relazione. La tata, inoltre, non avrebbe tenuto il bambino.