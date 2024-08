Carini-Khelif, Trump non si tiene: "Italiana battuta da un bravo pugile uomo"

04 agosto 2024 a

L'avanzata di Imane Khelif verso una medaglia alle Olimpiadi di Parigi per il pugilato categoria 66 kg e l'incontro con Angela Carini, terminato dopo pochi secondi per il ritiro dell'azzurra, piombano nella campagna elettorale Usa. Dal palco di un comizio ad Atlanta, il candidato repubblicano Donald Trump attacca: "Una campionessa italiana si è scontrata sul ring con una persona che ha fatto la transizione, un bravo pugile uomo. L’ha colpita due volte così forte che non sapeva cosa stesse succedendo". Parole destinate a creare un putiferio, anche perché come noto l’atleta algerina non ha fatto transizioni di genere ma ha una produzione anomala di testosterone, forse per un caso di intersessualità.

Il tycoon usa l’argomento Olimpiadi come una leva per pungere la rivale democratica Kamala Harris, definendola "un’attivista trans radicale che vuole permettere che gli uomini picchino le donne in nome della tolleranza", promettendo che con lui alla Casa Bianca "gli uomini non parteciperanno agli sport femminili. La parodia che sta avendo luogo alle Olimpiadi di Parigi finirà in America, quando ospiteremo le Olimpiadi di Los Angeles".