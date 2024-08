Usa, c'è la data per il faccia a faccia Trump-Harris. Fissato il dibattito tv

03 agosto 2024 a

Donald Trump ha annunciato di aver concordato con FoxNews di partecipare a un dibattito con Kamala Harris il 4 settembre. «Questa data è comoda e appropriata in quanto è appena precedente» all’inizio il 6 settembre del voto anticipato alle elezioni presidenziali, ha spiegato il candidato repubblicano in un post su Truth Social.

Il dibattito avverrà in Pennsylvania e a moderarlo saranno i conduttori di Fox News, Bret Baier e Martha MacCallum. Le regole saranno simili a quelle tenute dalla Cnn in occasione del dibattito Trump-Biden del 27 giugno ma, a differenza di allora, ci sarà un pubblico in sala. Fox News aveva invitato Trump e Harris a partecipare a un dibattito in Pennsylvania il 17 settembre. La vice presidente si era detta fin da subito «pronta» a confrontarsi con il candidato Gop, accusandolo però di essersi tirato indietro dal precedente accordo per un dibattito su ABC News il 10 settembre. Trump aveva spiegato di non voler dibattere con lei perché non era ancora stata nominata dai democratici ma ieri la Harris si è assicurata abbastanza delegati per la candidatura ufficiale. E ora il confronto diventa realtà.