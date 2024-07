Francia, altro sabotaggio durante le Olimpiadi. E c'è lo zampino dell'estrema sinistra

29 luglio 2024 a

Nuovo sabotaggio in Francia dopo quello andato in scena nella mattina del giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. In sei dipartimenti sono stati compiuti la notte scorsa atti vandalici contro strutture dell’operatore telefonico Sfr. A lanciare la notizia è Bfmtv, citando una fonte della polizia e precisando che non ci sono al momento rivendicazioni. I dipartimenti colpiti sono quelli de l’Aude, Bouches-du-Rhône, Drôme, Hérault, Meuse e Oise. Non si sa ancora il numero di utenti interessati dalle conseguenze dell’attacco, che in particolare si è concentrato sulle strutture dedicate alla fibra ottica.

Nel frattempo un attivista di estrema sinistra è stato arrestato ieri in una sede della Sncf, le Ferrovie francesi, a Oissel (Seine-Maritime), secondo una fonte della polizia. L’uomo aveva nel suo veicolo «chiavi d’accesso» ai locali tecnici della Sncf, «pinze taglienti», un «mazzo di chiavi universali» in particolare, nonché letteratura legata all’estrema sinistra. C’è quindi una pista per gli attacchi che avevano mandato in tilt la rete nazionale dei treni.