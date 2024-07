Olimpiadi, Senaldi a valanga: "Chi si è fatto grasse risate". Resa dell'Occidente

28 luglio 2024 a

Non solo una scena di cattivo gusto e offensiva nei confronti dei cristiani, ma che fa il gioco dei nemici dell'Occidente. Pietro Senaldi mette nel mirino la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi che tante polemiche ha sollevato, soprattutto per la messa in scenda della festa pagana con tanto di citazione dell'Ultima cena di Leonardo da Vinci. Immagine giudicata da molti se non blasfema, offensiva. Il condirettore di Libero nella puntata di domenica 28 luglio di Stasera Italia, su Rete 4, sottolinea che certe scene non "c'entrano assolutamente niente con le Olimpiadi", e anzi nella "cerimonia di inaugurazione gli atleti praticamente dove ricercarli con la lente d'ingrandimento".

I veri protagonisti dei Giochi sfilavano in barca, in tv si vedeva il Cenacolo queer. Senaldi sottolinea due aspetti. Il primo è il messaggio che è passato al mondo: "Credo che sia Xi Jinping sia tutti quelli che vogliono fare il mazzo all'Occidente si saranno fatte delle grosse risate, pensando che la partita è vinta anche senza muoversi", afferma il giornalista. Il secondo aspetto riporta ai Giochi dell'antichità. "I greci durante le Olimpiadi fermavano la guerra, e quindi l'ideologia, per rispetto dell'uomo e dell'atleta - conclude Senaldi - adesso l'uomo e l'atleta neanche lo fai dormire con l'aria condizionata anche se il giorno dopo deve correre la maratona e, come dice il quotidiano dei vescovi, ogni occasione è buona per fare un gay pride".