Parigi 2024, al via la cerimonia d'apertura: tutti pazzi per Lady Gaga

26 luglio 2024 a

a

a

Colore, musica, arte. Si è aperta ufficialmente la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, lungo il suggestivo scenario della Senna. Presente in tribuna anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A dare il via alla festa è stato un video divertente in cui Zinedine Zidane attraversa alcuni luoghi della città con la torcia per salire sulla metro e consegnarla a tre ragazzi. Poi, tutti pazzi per Lady Gaga. Circondata da pompon e piume rosa, la cantante è stata la prima ospite a dare spettacolo. Vestita con un elegante outfit nero, la performer americana ha fatto rivivere meravigliosamente il look iconico di Zizi Jeanmaire, mentre eseguiva "My thing in Feathers" in un omaggio al mondo del cabaret e del music-hall francese.

Attacchi alla rete ferroviaria in Francia: "Modus operandi da estrema sinistra"

La popstare si è seduta al pianoforte e ha suonato qualche nota alla fine della sua performance, sempre tra piume e pompon tra il rosa e il nero. "Bonsoir, bienvenus à Paris", ha esordito Lady Gaga prima di esibirsi in francese sulle note di "Mon truc en plumes". Capelli raccolti in uno chignon, hot pants neri, calze velate, lunghi guanti e bustino en pendant, Lady Germanotta ha inscenato un balletto scendendo da una scalinata dorata a pochi passi da Notre-Dame, con tanto di ballerini e piume a mo' di fenicottero, che strizzavano l’occhio a quelle di Yves Saint Laurent rese celebri da Zizi, scomparsa nel 2020.