Francia, attacchi alla rete ferroviaria: "Modus operandi da estrema sinistra"

È cominciata nel segno del caos e della tensione la giornata di oggi in Francia, che terminerà con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi sulla Senna, a Parigi. Questa mattina la Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario, ha denunciato dei «sabotaggi» su larga scala alla rete dell’alta velocità, dove si sono verificati incendi dolosi e alcuni cavi sono stati tagliati. Diverse linee sono rimaste bloccate, soprattutto a nord e ad est del Paese, ma anche nel tunnel dell’Eurostar che passa sotto la Manica. A Parigi, la circolazione della stazione di Montparnasse è ripresa solamente a fine mattinata. Il presidente della Sncf, Jean-Pierre Farandou, ha parlato di 800 mila viaggiatori colpiti dai disagi.

Olimpiadi sotto attacco: treni francesi paralizzati per il sabotaggio notturno

Tra questi, molti avevano previsto di recarsi a Parigi in giornata per assistere all’apertura dei Giochi. Sul caso è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Parigi. Al momento restano sconosciuti i responsabili di questi attacchi alle infrastrutture ferroviarie, anche se i media, citando fonti della polizia, parlano di un modus operandi simile a quello degli ambienti di estrema sinistra. Dalla cellula di crisi, il premier Gabriel Attal ha lanciato un appello alla «prudenza» visto che l’inchiesta è appena stata lanciata e ancora non si hanno informazioni sui responsabili. Il presidente francese Emmanuel Macron, interpellato dalla stampa all’Eliseo, ha affermato che non rilascerà dichiarazioni pubbliche su quanto accaduto.