Parigi 2024, esplode il menù-gate: "Manca il cibo e la carne è troppo cruda"

Non bastava l'attacco su larga scala alla rete ferroviaria francese. Esplode anche il menù-gate al villaggio olimpico di Parigi 2024. Gli atleti hanno iniziato a lamentare problemi di approvvigionamento al ristorante del villaggio, spingendo l’operatore Sodexo Live ad aumentare il volume degli ordini per alcuni prodotti. Come riportano alcune testate francesi, per primi sono stati gli sportivi britannici a boicottare la mensa, lamentando la mancanza di uova e pollo, ma anche di carne, servita secondo loro "troppo cruda". Secondo il Times, gli atleti avrebbero chiamato uno chef apposta dal Regno Unito.

"La delegazione britannica ha scelto di rafforzare i suoi team di ristorazione già presenti presso il centro situato fuori dal Villaggio con la presenza di un ulteriore chef per garantire il catering dei suoi atleti. Ci rammarichiamo di questa decisione e siamo pienamente mobilitati per soddisfare tutte le esigenze di tutti gli atleti", ha dichiarato Sodexo Live. "Alcuni prodotti, come le uova e le carni alla griglia, sono particolarmente apprezzati dagli sportivi e pertanto i volumi sono stati aumentati, in conformità con Parigi 2024. Da allora, le quantità offerte su questi prodotti hanno permesso di soddisfare tutte le esigenze", ha assicurato l'operatore.

Sodexo Live, che gestisce il "ristorante più grande del mondo", ha aggiunto: "Fin dai primi giorni abbiamo lavorato attivamente per adattare le nostre forniture per soddisfare le esigenze degli atleti di tutto il mondo e contribuire alle loro prestazioni è la nostra priorità: li ascoltiamo e prendiamo molto sul serio i loro feedback", ha sottolineato l’azienda.