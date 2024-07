Elezioni Usa, l'ultimo sondaggio è clamoroso: Trump-Harris, cambia tutto

23 luglio 2024 a

a

a

Come hanno preso gli elettori americani la ormai quasi certa candidatura di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca dopo il passo indietro di Joe Biden? Se la tendenza è quella fotografata dal sondaggio Reuters-Ipsos diffuso martedì 23 luglio la bilancia inizia a pendere per la democratica, vicepresidente degli Statoi Uniti. In base a questa rilevazione Harris è davanti a Donald Trump 44% a 42% tra gli elettori registrati, con un margine di errore del 3%. In una gara a tre, la dem guida col 42%, contro il 38% di Trump e l'8% di Robert F. Kennedy.

Rampini fa a fettine Kamala e la sinistra si scatena: "Fatwa in arrivo"

Il primo sondaggio dopo il ritiro di Biden dalla corsa della Casa Bianca era stato diffuso poche ore prima da Morning Consult e dava in vantaggio Trump al 47% e la vice presidente al 45%. Nell’ultimo poll realizzato sempre dalla stessa società, tra il 15 e il 17 luglio, l’ex presidente aveva un vantaggio di quattro punti sul presidente democratico Joe Biden, con il 46% contro il 42%.