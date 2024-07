Biden, il sollievo di Hollywoord per il ritiro. “Ora bisogna sconfiggere Trump”

22 luglio 2024 a

a

a

Tra gli attori di Hollywood dichiaratamente democratici, la scelta di Joe Biden di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca è stata ampiamente elogiata così come è stata celebrata Kamala Harris, la vice indicata come candidata. Robert De Niro ha dichiarato di provare «rispetto, ammirazione e affetto» per Biden per la sua decisione. «Con un atto di politica accorta e patriottismo disinteressato, Joe Biden si fa da parte per aprire la strada a un altro democratico che diventi presidente... Perché non c’è niente di più importante per il nostro Paese che sconfiggere Donald Trump alle urne», ha sottolineato De Niro.

Luttwak scuote Biden: “L'America trema. Ora Joe si dimetta, non può continuare”

Sulla stessa linea Barbra Streisand: «Dovremmo essere grati per il suo sostegno alla nostra democrazia», ha scritto su X. Anche Jamie Lee Curtis si è fatta sentire, appoggiando apertamente la candidatura di Harris, che è «fidata, è stata messa alla prova ed è una accanita sostenitrice dei diritti delle donne e delle persone di colore e il suo messaggio è di speranza e unità per l’America in un momento di grande divisione nazionale». Nelle ultime settimane dal gotha di Hollywood erano arrivati a Biden suggerimenti di farsi da parte, a cominciare da George Clooney, autore di un editoriale sul New York Times, ma anche Michael Douglas secondo il quale sembrava difficile che il capo della Casa Bianca potesse concludere un secondo mandato.