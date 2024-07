Biden fa i conti con il dibattito-flop: quanti vogliono il ritiro. Il sondaggio

11 luglio 2024 a

Joe Biden e Donald Trump sono in parità nonostante il dibattito disastroso per il democratico, ma il 67% chiede che il presidente si ritiri dalla corsa alla Casa Bianca. Lo indica un sondaggio Abc News/Washington Post/Ipsos condotto online tra il 5 e il 9 luglio su un campione di 2.431 intervistati e con un margine di errore del 2%. Secondo la ricerca, due terzi degli americani - inclusa la maggioranza dei sostenitori di Joe Biden - sostiene che il presidente dovrebbe farsi da parte dopo la sua performance nel dibattito di due settimane fa. Questo nonostante Biden continui a essere sostanzialmente alla pari con Trump, segnale che apparentemente non c’è stato alcun cambiamento significativo nelle intenzioni di voto post-dibattito.

Se le elezioni si svolgessero oggi, gli americani si dividono 46% a 47% tra Biden e Trump, un risultato quasi identico al 44% a 46% del sondaggio Abc/Ipsos di aprile. Tra gli elettori registrati c’è un pareggio assoluto, 46%-46%, mentre se la vice presidente, Kamala Harris, dovesse sostituire Biden come candidato democratico, supererebbe Trump di tre punti percentuali, 49% a 46%. Ciò non significa che Biden non abbia subito danni dal dibattito. Il 67% in totale sostiene appunto che dovrebbe ritirarsi dalla corsa.

Inoltre, l’85% ritiene che sia troppo anziano per un secondo mandato, un nuovo massimo, in aumento rispetto all’81% di aprile e al 68% di poco più di un anno fa. Inoltre, il sondaggio, indica Trump davanti a Biden di 30 punti percentuali, 44%-14% in quanto considerato maggiormente dotato delle capacità mentali necessarie per servire efficacemente come presidente. Il vantaggio di Trump è altrettanto ampio per quanto riguarda la salute fisica L’indice di approvazione del lavoro di Biden è stabile, anche se ad un debole 36%. Sebbene nessuno dei due sia popolare, Biden continua ad avere un indice di favore personale migliore rispetto a Trump. E precede il tycoon di 17 pu