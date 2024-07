Usa, militare voleva impossessarsi dei referti medici di Biden. Come è finita la storia

10 luglio 2024 a

a

a

Un militare statunitense è stato sanzionato dalla marina americana per aver cercato, senza successo, verso la fine dello scorso febbraio, di accedere al portale digitale dei pazienti delle forze armate per cercare i referti medici di Joe Biden. A rendere nota la notizia è il Washington Post, con un articolo che arriva nel pieno della tempesta politica sulle condizioni di salute del presidente e candidato alle elezioni del prossimo novembre, scoppiata in particolare dopo il dibattito del mese scorso con Donald Trump.

“Tragedia annunciata”. Doccia fredda per Biden: il primo senatore Dem che si sgancia

Il marinaio è assegnato a una unità medica della Marina a Fort Belvoir, in Virginia, vicino a Washington, ha reso noto un portavoce della marina, senza precisare l’identità del militare che si è difeso dicendo di aver digitato il nome di Biden sul portale, senza autorizzazione, «per curiosità». «In nessun momento le informazioni sul Presidente sono state compromesse», ha aggiunto il portavoce. La sanzione è di carattere amministrativo. Biden viene visitato regolarmente al Walter Reed National Military Medical Center, nel Maryland.