Il tasso di affluenza alle urne nel sballottaggio delle elezioni legislative in Francia è salito al 26,63%, alle 12, rispetto al 25,9% del primo turno, ha indicato il Ministero degli Interni. Si tratta del più alto per le elezioni legislative da quelle del 1981 (28,3%). Un dato storico per le elezioni francesi mentre filtrano da Parigi i primi instant poll della tornata elettorale che fotografano una situazione in cui formare un governo sembra un'operazione difficilissima.

Infatti non risulterebbe la maggioranza assoluta per il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Stando ai primissimi instant poll a urne aperte degli istituti di sondaggi francesi rivelati da Affaritaliani al secondo turno delle elezioni legislative in Francia la destra di Le Pen e Bardella dovrebbe fermarsi complessivamente tra i 205 e i 225 seggi all’assemblea nazionale di Parigi. La maggioranza assoluta è di 289 seggi su un totale di 577. Il Nuovo fronte popolare di sinistra, grazie alla desistenza in molti collegi elettorali con Ensemble del presidente Emmanuel Macron, viene accreditato tra 190 e 210 seggi, mentre il partito del presidente si dovrebbe fermare tra 140 e 160.