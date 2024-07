Salvini verso il gruppo dei Patrioti di Orban: "Cambiamo l'Ue", no a lobby e Ursula bis

07 luglio 2024 a

Cambiano gli equilibri nel parlamento europeo dopo le elezioni. Matteo Salvini è "pronto a entrare nel gruppo di Orban per cambiare la Ue", scrive Libero che ha intervistato il ministro, vicepremier e leader della Lega. "Succede che, con incredibile arroganza, chi ha perso le elezioni europee in quasi tutti i Paesi dell’Unione sta cercando disperatamente di restare aggrappato alla poltrona. Faremo di tutto per impedirlo, dicendo un no chiaro a ogni ipotesi di Ursula bis e bocciando ogni alleanza con i socialisti e gli ecofanatici tutti tasse e sbarchi. Per questo stiamo costruendo il gruppo dei Patrioti, che mira a essere il terzo più numeroso di tutto il parlamento: in settimana ci saranno le condizioni per un annuncio ufficiale che cambierà gli equilibri a Bruxelles", spiega Salvini. La Lega insomma sarebbe pronta a unirsi a Patrioti per l'Europa per costruire "un nuovo grande gruppo che contrasti lobbysti, burocrati, banchieri, filo-islamici e filo-cinesi", afferma Salvini.

"Negli ultimi anni c’è stata una propaganda a reti unificate per provare a ridicolizzare e ridimensionare chi, come la Lega o Marine Le Pen, proponeva un modello diverso di Europa. - argomenta il leader del Carroccio - Dato che la realtà è più forte di qualsiasi menzogna, ora emerge con nettezza che i popoli europei vogliono un radicale cambiamento. I partiti alleati della Lega sono ai vertici del consenso in gran parte del Continente, a partire dalla Francia fino all’Olanda e all’Austria. Rinnovo l’auspicio che tutte le forze di centrodestra trovino la sintesi per cambiare l’Ue evitando il ritorno al potere delle sinistre che negli ultimi anni hanno danneggiato famiglie e imprese europee a colpi di tasse, auto elettriche cinesi, bastonate sulla casa e immigrazione sregolata. Perché qualcuno che si dice di 'centrodestra' dovrebbe preferire i socialcomunisti alla Lega e alla Le Pen?".

Ma la Lega lascerà Identità e democrazia per passare coi Patrioti? La scelta sarà legata alle elezioni francesi e alle eventuali decisioni di Marine Le Pen? "L’obiettivo a cui lavoro da anni è costruire a Bruxelles un nuovo grande gruppo che contrasti lo strapotere di lobbisti, burocrati e banchieri tutti tendenti a sinistra, filo-islamici e filo-cinesi - risponde Salvini - Un gruppo aperto ed inclusivo, che ha l’ambizione di crescere e contare. Domani avrete l’ufficialità di tutti i partiti che ne faranno parte, la scelta della Lega è stata chiara prima e dopo il voto: mai nessun accordo coi socialisti e i fanatici che hanno fatto solo danni, il voto di oggi in Francia comunque vada è già decisivo. Macron è ormai estrema minoranza in casa sua, come Scholz in Germania, e la Lega con i suoi alleati sarà determinante".