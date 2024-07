Francia, ribaltone clamoroso: sinistra prima. Melenchon a Macron: "Deve piegarsi"

07 luglio 2024 a

Enrico Mentana, come di rito, è pronto a seguire la lunga notte elettorale francese. In diretta dallo studio del Tg di La7, il direttore ha commentato le prime proiezioni e ha espresso tutta la sua sorpresa. Stando ai primi exit poll, infatti, il Nuovo Fronte Popolare è primo e conquista tra i 175 e i 205 seggi. Questo secondo quanto mostrato da Bfm Tv. Segue il campo presidenziale macroniano con 150-175 seggi. Infine, al terzo posto, Rassemblement National e alleati avrebbero tra i 115 e i 150 seggi. I repubblicani e vari esponenti della destra raccoglierebbero tra i 60 e i 70 seggi. Nessuno dei tre blocchi principali otterrebbe, però, la maggioranza assoluta.

"Questa sera RN è lungi dall’avere la maggioranza assoluta", questo è "un enorme sollievo per milioni di persone che compongono la nuova Francia". Lo ha detto il leader di France Insoumise, Jean Luc Mèlenchon. "La maggioranza ha fatto un’altra scelta per il Paese" rispetto all’estrema destra, ha aggiunto Mèlenchon, d’ora in poi "la volontà popolare dovrà essere confermata". "Il presidente deve piegarsi" ai risultati della sinistra, che diventa la maggioranza nell’Assemblea, "sotto la bandiera della coalizione del Nuovo Fronte Popolare", ha detto. Invitando Macron a nominare un nuovo primo ministro dall’alleanza dei partiti di sinistra, Melenchon ha detto che "il primo ministro deve andarsene () Il presidente ha il dovere di chiamare a governare il nuovo Fronte popolare".