Elezioni Francia, c'è la conferma: affluenza record. Da quanto non succedeva

Seggi aperti fino alle 18 nella maggior parte dei comuni. Nelle grandi città, invece, le operazioni proseguiranno fino alle 19 e in alcuni casi alle 20. Secondo le previsioni, Marine Le Pen, che negli ultimi sondaggi sembrava lontana dalla maggioranza assoluta, sarà comunque la prima forza del Paese. Intanto, arriva una conferma sull'affluenza. Alle 17:00 il tasso di partecipazione al secondo turno delle elezioni legislative francesi era del 59,71%. Un record, questo, che nel Paese non si raggiungeva dal 1981. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno francese. L’affluenza finale per il secondo turno, però, è stimata al 67% dagli istituti Ipsos e Opinionway, al 67,1% da Elabe e al 67,5% da Ifop, rispetto al 66,7% del primo turno.

Francia, la mossa di Darmanin: mobilitati 30mila agenti. A Parigi barricate per i negozi

Per timore di disordini, sono stati schierati 30mila agenti della polizia e della gendarmeria su tutto il territorio. A Parigi, la Prefettura ha vietato un raduno davanti all’Assemblea nazionale indetto dal collettivo antifascista Paris banlieu. Lo scenario predetto dai sondaggi in caso di conferma potrebbe essere quello di un governo di unità nazionale, con un’alleanza tra forze centriste guidata dai macroniani, che però conterebbe un numero troppo basso di deputati. Difficile che si arrivi a un’intesa tra il Nuovo Fronte popolare e la maggioranza uscente. L’ipotesi di un governo tecnico, inoltre, è poco realizzabile perché lontana dalla cultura della Quinta Repubblica, mentre le dimissioni di Macron sono ancora meno probabili.