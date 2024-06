Usa, tutto pronto per lo scontro Biden-Trump: tutte le regole e le novità

27 giugno 2024 a

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il suo predecessore, Donald Trump, saranno l’uno di fronte all’altro per la prima volta dall’ottobre del 2020 stasera, in occasione del primo dibattito presidenziale in vista delle elezioni di novembre che si terrà ad Atlanta, in Georgia, alle ore 21 locali (le tre del mattino di domani in Italia). L’evento, trasmesso sulla «Cnn», durerà 90 minuti e sarà moderato da Jake Tapper e Dana Bash, due dei volti più noti dell’emittente. Pur seguendo alcune delle tradizioni che normalmente regolano i dibattiti presidenziali (i due candidati potranno prendere appunti durante il dibattito, ma non portarne di già pronti), l’evento avrà alcune peculiarità rispetto agli anni passati.

La prima novità è rappresentata dal fatto che durante il dibattito saranno trasmessi due spot pubblicitari: un dettaglio che in passato, quando eventi simili sono stati organizzati dalla Commissione per i dibattiti presidenziali e non da un media individuale, non è stato previsto. I due candidati, inoltre, non potranno parlare con i rispettivi staff durante gli spot, anche se avranno un momento per prendere fiato e raccogliere le idee prima di riprendere il confronto. Diversamente rispetto al passato, inoltre, al pubblico non sarà consentito l’accesso allo studio televisivo. Una richiesta della campagna elettorale di Biden, che secondo il «New York Times» sarebbe stata presentata alla luce del fatto che Trump ha l’abitudine di interagire molto con il pubblico a lui favorevole durante i dibattiti. I due saranno ai rispettivi leggii durante il confronto: i posti sono stati assegnati con il lancio di una moneta, e Biden ha potuto così scegliere di stare alla destra dello schermo, secondo il punto di vista degli spettatori.

Non sono stati previsti interventi di apertura, anche se Biden e Trump avranno la possibilità di fare una dichiarazione conclusiva al termine del dibattito. La prima, sempre dopo il lancio di una moneta, è stata assegnata all’attuale presidente, mentre l’ultima parola andrà a Trump. La «Cnn» ha già annunciato che i due candidati avranno due minuti di tempo per ogni risposta, e un minuto aggiuntivo per ribattere o contestare le affermazioni dell’altro. I due moderatori, inoltre, potranno scegliere liberamente se assegnare più tempo a Biden o a Trump a seconda della situazione. Per evitare interruzioni, inoltre, i microfoni dei candidati rimarranno spenti fino a che non sarà il loro turno. Anche questa richiesta è stata avanzata dallo staff di Biden, essendo Trump solito interrompere o parlare sopra ai suoi avversari durante i dibattiti.