Biden-Trump, stasera il primo duello tv. Di Bella: "Un vecchio e un pazzo"

Cresce l'attesa per il duello tv tra Joe Biden e Donald Trump, che tornano a sfidarsi nel primo dibattito in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024. Anche se si tratta di un "rematch", sono molte le novità rispetto al 2020. A cominciare dal fatto che è la prima volta, da quando dopo il primo scontro tra John F. Kenned e Richard Nixon nel 1960 i dibattiti sono diventati un caposaldo della corsa per la Casa Bianca - che si svolge così presto, prima delle convention estive, a luglio quella dei repubblicani e ad agosto la democratica, che incoroneranno ufficialmente Trump e Biden. Senza contare che per la prima volta non è stato organizzato da un’apposita commissione indipendente, ma con negoziati diretti tra i team dei due candidati e l’emittente per decidere le regole. Di questo si parlato a Tagadà, il programma di politica e di attualità di La7.

Ospite in studio, Antonio di Bella, giornalista ed ex inviato Rai negli Stati Uniti, è stato diretto e, in merito all'attuale presidente Usa e al tycoon, ha detto: "Uno è vecchio e l'altro è pazzo". "Ne vedremo delle belle", ha quindi affermato il conduttore Alessio Orsingher. I due papabili candidati in comune hanno solo la volontà di essere rieletti, per il resto le visioni sono opposte su moltissime tematiche rilevanti: l’economia, l’ambiente, la cultura, l’immigrazione e la politica occidentale. Secondo gli esperti Sisal, sono loro i due grandi favoriti per sedersi alla Casa Bianca nei prossimi quattro anni. L’ex inquilino della Casa Bianca, vincente a 1,60, parte davanti a tutti per la vittoria il 5 novembre. D’altro canto, l’operato di Biden sembra non convincere gli americani così come questa sua ricandidatura. Su Sisal.it la sua riconferma è infatti offerta a 2,75.