Usa, scatto di Biden nei sondaggi: perché Trump si allontana dal testa a testa

Si è parlato per lungo tempo di un testa a testa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, però, ora supera il suo predecessore e sfidante repubblicano Donald Trump di due punti percentuali in un nuovo sondaggio nazionale pubblicato ieri dall’emittente televisiva «Fox News», in vista delle elezioni presidenziali in programma il prossimo novembre. L'analisi sull'intenzione di voto, che ha coinvolto 1.100 elettori a livello nazionale e presenta un margine di errore di tre punti percentuali, attribuisce a Biden il 50 per cento dei consensi, e a Trump il 48 per cento.

Prendendo in considerazione i candidati indipendenti, il vantaggio di Biden su Trump si riduce a un punto percentuale: il 43 per cento contro il 42 per cento del repubblicano. Robert F. Kennedy Jr. raccoglie invece il consenso del 10 per cento degli intervistati. Il sondaggio, che potrebbe riflettere le ricadute della recente condanna del tycoon in sede giudiziaria, attribuisce all'attuale inquilino della Casa Bianca un vantaggio di nove punti percentuali tra gli elettori indipendenti.

Intanto, salta all'occhio un dato sulla campagna del candidato indipendente alla Casa Bianca Robert F. Kennedy Jr., che avrebbe incassato 2,6 milioni di dollari nel mese di maggio, secondo la documentazione presentata alle autorità federali. Si tratta di una cifra di molto inferiore a quelle raccolte dai candidati democratico e repubblicano alla presidenza, Joe Biden e Donald Trump, che a maggio hanno ottenuto ciascuna decine di milioni di dollari in donazioni e contributi.