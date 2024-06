Kate Middleton, altra bufera su Meghan Markle: "Le ha voluto rubare la scena"

17 giugno 2024 a

Meghan Markle è stata accusata di aver tentato di rubare le luci della ribalta dell’atteso ritorno di Kate Middleton, sabato scorso, agli impegni reali ufficiali nel corso del Trooping the Colour. La colpa della duchessa di Sussex, secondo alcuni media del Regno Unito, è quella di aver pubblicizzato su Instagram due nuovi prodotti in vendita dalla sua impresa ’American Riviera Orchard’ solo poche ore prima che la principessa del Galles facesse la sua prima apparizione pubblica da settimane dopo aver annunciato pubblicamente di avere il cancro.

In particolare, scrive l’Express, il giocatore di polo argentino Nacho Figueras, amico di Meghan e del principe Harry, ha pubblicato sul social le foto della marmellata di lamponi della duchessa di Sussex proprio mentre Kate stava per arrivare alla parata del compleanno del re. Figueras ha poi postato una foto del nuovo prodotto di Meghan nelle sue storie su Instagram e ha lasciato intendere che l’azienda dei Sussex avrebbe offerto anche dolcetti per cani. Una seconda foto mostrava Infatti il suo cane, Nina Iggy, seduto accanto a un barattolo pieno di dolcetti, con un’etichetta che sembrava essere scritta da Meghan. L’etichetta della marmellata portava la scritta «2 di 2», suggerendo che Figueras era una delle uniche due persone che ne aveva ricevuto un barattolo. Il precedente lotto di marmellata di fragole di Meghan era di soli 50 vasetti ed era stato regalato agli amici e alle celebrità della duchessa.

Meghan ha annunciato il suo nuovo marchio lifestyle ’American Riviera Orchard’ a marzo, pubblicando un video di 16 secondi su Instagram dove la duchessa compariva mentre cucinava, disponeva fiori e passeggiava per la sua casa a Montecito, in California. E ora lo scivolone, poco gradito in Gran Bretagna.