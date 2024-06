Kate può contare su William: "C'è sempre stato". Gli sguardi che non sfuggono

17 giugno 2024 a

Il popolo inglese ha abbracciato Kate Middleton, che dopo mesi di assenza è tornata sulla scena pubblica. Dimagrita, certo. Le cure, l'ha spiegato lei stessa, stanno proseguendo, ma il pericolo non è ancora lontano. Dal volto della principessa del Galles, però, il sorriso è tornato ad accendere la speranza della famiglia reale. E proprio al Trooping The Colour, la parata per il compleanno ufficiale di re Carlo III, c'è stata la conferma di un rapporto solido e profondo con il principe William, che non ha mai abbandonato la moglie.

L'erede della Corona britannica, in uniforme e sotto la pioggia battente, ha cavalcato un cavallo di nome Darby nella processione per il centro di Londra insieme alla principessa reale Anna, colonnello dei Blues and Royals e al duca di Edimburgo, colonnello delle Guardie Gallesi. Il tutto davanti alla carrozza che trasportava la futura regina e i tre figli, George, Charlotte e Louis. La scena ha commosso il mondo intero.

Poi, quando Kate e William hanno raggiunto il balcone di Buckingham Palace, la loro complicità è risultata più tangibile che mai. Judi James, esperta di linguaggio del corpo, osservandoli ha rivelato al Daily Mail la profonda natura del rapporto tra i due. Sorridenti, controllati, il principe e la principessa si guardavano negli occhi, consapevoli delle battaglie fatte e di quelle ancora da fare. Un momento molto toccante, catturato dai fotografi, in cui i loro occhi si sono incrociati. "Lui è sempre stato lì per lei e con lei, in ogni fase della malattia", si legge su Vanity Fair in merito al futuro monarca.