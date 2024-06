Kate Middleton è tornata, re Carlo non si trattiene: "Mi viene da piangere"

16 giugno 2024 a

Un compleanno speciale per Carlo III. Dopo mesi di difficoltà e di speculazioni, la famiglia reale si è riunita sul balcone di Buckingham Palace per il Trooping the Colour. Presente, contro ogni aspettativa, anche Kate Middleton. La malattia non li ha abbandonati, certo, ma il segnale che il monarca e la principessa del Galles vogliono lanciare è carico di ottimismo. La futura regina, che è apparsa dimagrita ma radiosa, ha aggiornato il popolo inglese sui suoi "progressi", ma ci ha tenuto anche a non creare false speranze: "Non sono ancora fuori pericolo", ha scritto. Il sovrano, intanto, è sembrato più felice che mai tanto che, stando a quanto ha rivelato la lettrice labiale di The Mirror, Nicola Hickling, non sarebbe riuscito a trattenere la commozione.

"Oh cielo, non so perché mi viene da piangere": sono queste le poche e significative parole che re Carlo avrebbe sussurrato alla regina Camilla mentre erano in carrozza. Se quest'interpretazione dell'esperta fosse corretta, non si tratterebbe altro che di una prova del saldo legame tra il monarca e la principessa del Galles. Londra, in festa, li ha acclamati con affetto e rispetto. Alla marcia sono stati chiamati a prendere parte oltre 1.400 ufficiali e soldati, insieme a 200 cavalli e oltre 400 musicisti. A guidare la parata, invece, quest’anno sono state le Guardie Irlandesi, con la loro mascotte, un levriero irlandese.