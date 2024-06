Putin, mossa a sorpresa: "La guerra può finire in 2-3 mesi". Poi il messaggio all'Italia

05 giugno 2024 a

"Gli Stati Uniti devono smettere di fornire armi all’Ucraina e il conflitto finirà entro 2-3 mesi". È la tesi sostenuta dal presidente russo Vladimir Putin: "Cosa bisogna fare per fermare i combattimenti in Ucraina? Posso dirvi quello che ho detto una volta al signor Biden... Se vuoi fermare le ostilità in Ucraina, smetti di fornire armi. E queste azioni si fermeranno entro due, massimo tre mesi". A San Pietroburgo va in scena la versione di Putin. Le "verità" dello Zar: la Russia non ha iniziato la guerra, l'Ucraina perde 50mila soldati al mese, gli Stati Uniti sostituiranno Volodymyr Zelensky con un altro presidente a Kiev nel 2025.

Gli istruttori occidentali sono già presenti sul territorio dell’Ucraina e "subiscono perdite", ma l’Occidente preferisce tenere tutto sotto silenzio. È quanto ha sostenuto Putin, in un’intervista alle agenzie internazionali, a margine del forum economico di San Pietroburgo. "Dal punto di vista della presenza di consiglieri e istruttori, qui non c’è novità: sono presenti sul territorio dell’Ucraina e, sfortunatamente per loro, subiscono perdite, lo so per certo", ma "nei paesi europei e negli Stati Uniti preferiscono tenere tutto sotto silenzio", ha affermato citato da Ria Novosti. Per il presidente russo, nessuno in Occidente vuole ricordare che la guerra in Ucraina è iniziata con un colpo di stato, di cui la Russia non è responsabile. "Tutti credono che la Russia abbia iniziato la guerra in Ucraina - dice - Ma nessuno, voglio sottolinearlo, nessuno in Occidente, in Europa, vuole ricordare come è iniziata questa tragedia, con un colpo di stato in Ucraina: questo è l'inizio della guerra. La Russia è responsabile di questo colpo di stato? No".

L'Ucraina ha appena ricevuto il via libera per utilizzare le armi fornite dalla Nato contro obiettivi militari in Russia. L'invio di armi occidentali rappresenta "un passo molto pericoloso", dice Putin. "Consegnare armi in una zona di guerra è sempre negativo. Ancora di più se quelli che stanno inviando le armi, non solo le consegnano ma le controllano anche. Questo è un passo molto serio e molto pericoloso", dice il leader del Cremlino, che definisce "uno shock" vedere i carri armati tedeschi in Ucraina. Se Mosca vedesse altri paesi coinvolti in una guerra contro la Russia, si riserverà il diritto di agire in modo simile, dice il presidente russo. "Se vediamo che questi paesi vengono trascinati in una guerra contro di noi, e questa è la loro partecipazione diretta alla guerra contro la Federazione Russa, allora ci riserviamo il diritto di agire in modo simile".

Nella guerra in corso da oltre 2 anni, Kiev perde "50mila soldati al mese", mentre le perdite della Russia nella guerra in Ucraina sono "diverse volte inferiori", dice Putin, che fornisce cifre non verificabili. Per il presidente russo, l'Ucraina al momento trattiene 1.348 prigionieri. In Russia, invece, ci sarebbero 6.465 prigionieri ucraini. Sul ruolo degli Stati Uniti, dice ancora, "il loro Stato, il loro sistema politico, si sta distruggendo dall'interno, stanno anche dando alle fiamme la loro leadership", sostiene. Il sistema giudiziario americano, dice il presidente russo, viene utilizzato per lo scontro politico interno "nel caso di Donald Trump". Dopo le elezioni di novembre, a prescindere dal risultato, sull'asse Washington-Mosca non ci saranno cambiamenti in termini di rapporti: "Pensiamo che non accadrà nulla di veramente serio".

C'è anche un passaggio dedicato all'Italia. Le relazioni tra Russia e Italia potranno riprendersi rapidamente una volta definita la situazione ucraina, afferma in conferenza stampa il presidente russo secondo il quale in Italia non c’è "una russofobia da cavernicoli e lo teniamo in mente. Speriamo davvero che alla fine andremo d’accordo con l’Italia, forse dopo che si sarà definita la situazione ucraina. Sarà possibile ripristinare le relazioni, forse anche più velocemente che con qualsiasi altro Paese europeo", ha detto Putin.