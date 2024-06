Nato-Russia, meno di tre anni per prepararsi all'attacco di Putin all'Alleanza

04 giugno 2024 a

La Nato ha a disposizione solamente due-tre anni per prepararsi prima che la Russia riacquisti la capacità di lanciare un attacco convenzionale contro l’Alleanza. A lanciare l’allarme sulle tempistiche è stato il capo delle forze armate norvegesi, il generale Eirik Kristoffersen, in quello che è solo l’ultimo di una serie di avvertimenti segnalati da militari e leader occidentali sulla minaccia proveniente da Mosca e sull’attuale mancanza di preparazione dell’Alleanza.

«A un certo punto qualcuno ha detto che ci vorranno 10 anni, ma penso che siamo tornati a meno di 10 anni a causa della base industriale che ora funziona in Russia», ha affermato Kristoffersen, citato da Sky News. «Ci vorrà del tempo, il che ci dà una finestra temporale nei prossimi due o tre anni per ricostruire le nostre forze, per ricostituire le nostre scorte mentre sosteniamo l’Ucraina», ha detto ancora. La Norvegia è membro della Nato dalla sua fondazione nel 1949. La nazione scandinava ha aumentato le spese per la difesa dall’inizio della guerra in Ucraina e mira a raggiungere la soglia del 2% del Pil nel 2024, con un ulteriore aumento del 2,7% del Pil entro il 2030.