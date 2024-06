Gaza, Hamas accetta la proposta di tregua lanciata da Biden

03 giugno 2024 a

Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha afferma che Hamas ha detto che la proposta presentata da Joe Biden per la tregua a Gaza è positiva. "Ora aspettiamo Israele. Ci rivolgiamo ad entrambe le parti affinché accettino le proposte di cessate il fuoco", le parole dal Cairo.

Giusto qualche ora fa l quotidiano libanese Al-Akhbar ha riferito anche che Hamas ha chiesto ai mediatori del Qatar e dell'Egitto garanzie da parte degli Stati Uniti che Israele rispetti tutte le parti dell'accordo di cessate il fuoco proposto e sullo scambio di prigionieri, in particolare riguardo alla fine dei combattimenti. I mediatori egiziani hanno chiesto ad Hamas di inviare rappresentanti per discutere il piano e di includere nella loro delegazione anche rappresentanti della Jihad islamica e del Fronte popolare per la liberazione della Palestina al fine di garantire che l'accordo sia accettato da tutte le principali fazioni attive nella Striscia di Gaza. Negli scorsi giorni il capo della Casa Bianca ha spiegato i termini della proposta per un accordo in tre fasi, con il premier israeliano Benjamin Netanyahu che aveva però ribadito la sua contrarietà a trattare prima di avere distrutto Hamas.