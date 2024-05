Ucraina, dopo gli Usa anche la Germania: "Sì all'uso di armi tedesche in Russia"

31 maggio 2024 a

La Germania autorizza l’Ucraina a utilizzare armi tedesche contro obiettivi militari in Russia per difendersi dagli attacchi lanciati da Mosca, in particolare nella regione di Kharkiv. Lo ha annunciato il portavoce del cancelliere Olaf Scholz. «L’Ucraina ha il diritto, garantito dal diritto internazionale, di difendersi da questi attacchi, può anche utilizzare le armi previste per questo scopo», «comprese quelle che abbiamo consegnato», ha detto il portavoce Steffen Hebestreit in un comunicato stampa. «Nelle ultime settimane, la Russia ha preparato, coordinato ed eseguito attacchi, in particolare nella regione di Kharkiv, da posizioni nell’area di confine russa immediatamente adiacente», si legge nella nota. «Insieme siamo convinti che l’Ucraina abbia il diritto, garantito dal diritto internazionale, di difendersi da questi attacchi», ha aggiunto Hebestreit. La Germania, come altri Paesi alleati, aveva finora escluso l’uso delle armi fornite a Kiev sul territorio russo, per timore di un’escalation, con la minaccia di fondo dell’uso dell’arma nucleare da parte del presidente russo Vladimir Putin.

Ma diversi paesi hanno ora cambiato posizione, tra cui la Francia e da giovedì anche gli Stati Uniti. Il via libera degli Stati Uniti all’Ucraina per gli attacchi contro obiettivi russi con armi fornite dall’Occidente è una «bella spinta» per lo sforzo bellico di Kiev. Lo ha detto il portavoce del presidente Volodymyr Zelensky, Sergiy Nykyforov, parlando di «aumento significativo» nella capacità di reazione dell’Ucraina. Kiev, ha detto Nykyforov, ha ricevuto «segnali positivi dai canali diplomatici sull’uso limitato di armi fornite dagli Stati Uniti» nella regione al confine con Kharkiv. «Ciò aumenterà significativamente la nostra capacità di contrastare i tentativi russi di invadere il confine», ha aggiunto. Il portavoce ha spiegato a un piccolo gruppo di giornalisti britannici a margine di un’intervista con Zelensky che gli Usa hanno dato delle restrizioni sui tipi di armi che l’Ucraina potrà utilizzare contro il territorio russo.