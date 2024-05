Armi nucleari tattiche, Dmitrij Medvedev avverte: "L'Occidente si sbaglia"

31 maggio 2024 a

I Paesi occidentali potrebbero sottostimare la capacità della Russia di utilizzare le armi nucleari tattiche e questo sarebbe «un errore fatale». Lo ha dichiarato su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. Il funzionario ha osservato che alcuni anni fa i funzionari occidentali avevano detto che la Russia non avrebbe avviato un conflitto militare aperto con l’Ucraina per non litigare con l’Occidente, ma «si sono sbagliati».

«Si potrebbero sbagliare anche per quanto riguarda l’uso di armi nucleari tattiche. Questo sarebbe un errore fatale. Dopotutto, come ha giustamente osservato il presidente russo (Vladimir Putin), i Paesi europei hanno una densità di popolazione molto elevata. E per quei Paesi nemici le cui terre sono oltre l’area di copertura delle armi nucleari tattiche, abbiamo un potenziale strategico», ha scritto Medvedev.

Non importa quanto l’Occidente sostenga che la Russia non userà armi nucleari non strategiche, ma «la vita è molto più spaventosa del loro ragionamento frivolo», ha aggiunto il vice presidente. «L’attuale conflitto militare con l’Occidente si sta sviluppando secondo lo scenario peggiore. C’è una costante crescita delle capacità delle armi applicabili dalla Nato. Pertanto, oggi nessuno può escludere la transizione del conflitto nella sua ultima fase», ha concluso Medvedev.