Rafah, sale il bilancio dei morti del raid di Israele. Che ribatte: “Attacco di precisione”

27 maggio 2024 a

a

a

Il bilancio delle vittime dell’attacco israeliano alla tendopoli di Tal as-Sultan, a Rafah, è salito a 40 morti. I numeri sono forniti dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti locali e spiega che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. L’agenzia ha in particolare citato la Mezzaluna Rossa Palestinese (Prcs) che ha riferito che molte delle persone all’interno delle tende sono state “bruciate vive”. La Prcs ha sottolineato che gli ospedali della zona “non sono in grado di gestire il gran numero di vittime dovuto alla deliberata distruzione del sistema sanitario di Gaza da parte dell’occupazione israeliana”. Fonti locali hanno inoltre riferito all’agenzia che almeno otto missili hanno colpito la tendopoli, recentemente allestita vicino ad un magazzino dell’Unrwa.

"Tel Aviv si deve fermare". Rafah, la Corte dell'Aja blocca Israele

Secondo Medici Senza Frontiere (Msf) l’attacco aereo israeliano che nella notte ha colpito un campo per sfollati ha causato 180 feriti e 28 morti, con i colpiti che sono stati portati al centro per stabilizzazione per pazienti con traumi supportato. “Siamo inorriditi, quello che è successo dimostra ancora una volta che nessun luogo è sicuro a Gaza. Continuiamo a chiedere un cessate il fuoco immediato e duraturo” la reazione di Gaia Giletta, infermiera di Msf a Rafah. Il centro dove sono arrivati i feriti è stato aperto lo scorso 15 maggio nella zona di Tal Al Sultan per ricevere, stabilizzare e poi trasferire i pazienti vittime di traumi ai pochi ospedali rimasti nella Striscia.

Raffica di razzi di Hamas su Tel Aviv, un soldato preso in ostaggio a Gaza

Secondo Israele “due alti funzionari di Hamas sono stati uccisi in un attacco aereo di precisione a Rafah". Uno dei leader sarebbe il capo dello staff di Hamas in Cisgiordania, Yassin Rabia. L’Idf ha spiegato in un post su X di aver “eliminato” anche Khaled Nagar, alto funzionario di Hamas in Cisgiordania. I militari israeliani hanno specificato che Rabia e Nagar avevano “pianificato attacchi terroristici di Hamas in tutta la Giudea e la Samaria” e hanno aggiunto che entrambi avevano “anche effettuato numerosi attacchi, in cui sono stati uccisi soldati israeliani”.