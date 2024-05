Israele, razzi di Hamas su Tel Aviv e un soldato preso in ostaggio a Gaza

26 maggio 2024 a

Una raffica di razzi sono stati lanciati verso Tel Aviv e nel centro di Israele dalla Striscia di Gaza. E' la prima volta che accade da gennaio. Forti boati si sono sentiti a Tel Aviv, Petah Tikva, Herzliya e Ramat Hasharon come spiega l'emittente Kan. Le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno rivendicato l'attacco "in risposta ai massacri sionisti contro i civili", riporta al-Jazeera. Secondo quanto ha riferito l'emittente Kan, i razzi sono stati lanciati da Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Sarebbero otto i razzi che, dopo essere stati lanciati da Rafah nella Striscia di Gaza, hanno attraversato il confine con Israele. Lo hanno riferito le Forze di difesa israeliane spiegando che molti razzi sono stati intercettati. Il servizio di ambulanze di Magen David Adom ha invece affermato che due donne che sono rimaste leggermente ferite dopo essere cadute mentre correvano verso i rifugi antiaerei.

I miliziani delle Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno rivendicato anche di aver preso in ostaggio almeno un soldato israeliano che, insieme ad altri, aveva fatto irruzione nel campo profughi di Jabalia nel nord della Striscia di Gaza. Secondo quanto affermato in un videomessaggio dal portavoce delle Brigate al-Qassam, Abu Obeida, i soldati israeliani sono entrati in un tunnel e qui è stata tesa loro un'imboscata. I miliziani di Hamas "hanno attirato la forza sionista" in un tunnel e qui hanno "ferito, ucciso e catturato" un numero imprecisato di solati israeliani, afferma Abu Obeida.