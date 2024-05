Russia, Mosca espelle addetto alla difesa britannico: "Ha una settimana di tempo"

16 maggio 2024 a

a

a

Nuovo gradino nella crisi diplomatica sempre più profonda tra Mosca e Londra. In risposta a un atto analogo della Gran Bretagna, il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato persona non grata l’addetto militare presso l’ambasciata britannica. L’addetto alla difesa dell’ambasciata britannica a Mosca dovrà lasciare la Federazione Russa entro una settimana, ha dichiarato in un comunicato il ministero degli Esteri russo. «Il 16 maggio, un rappresentante dell’ambasciata britannica a Mosca è stato convocato al ministero degli Esteri russo, al quale è stata rivolta una forte protesta in relazione alla decisione ostile e infondata presa dalle autorità britanniche l’8 maggio nei confronti dell’addetto alla difesa presso l’ambasciata russa a Londra», si legge nel documento.

Russia e Cina rinforzano l'alleanza anti-Usa. E Putin vuole l'ultimo aiuto sull'Ucraina

Il Ministero degli Esteri russo ha sottolineato che considera questo passo come «un’azione politicamente motivata con un marcato carattere russofobo, che causa danni irreparabili alle relazioni bilaterali». «Il diplomatico britannico è stato informato che l’addetto alla difesa presso l’ambasciata britannica a Mosca, Andrian Coghill è stato dichiarato ’persona non gratà e dovrà lasciare il territorio della Federazione Russa entro una settimana». Il Ministero degli Esteri russo ha aggiunto che «la nostra reazione alle azioni ostili anti-russe della parte britannica annunciate l’8 maggio non si esaurisce con questa misura. I promotori dell’escalation saranno informati di ulteriori misure di ritorsione».